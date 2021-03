7 jaar en vrijspraak voor in brand steken Tesla's

di 23 maart 2021 14.20 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft dinsdag een 55-jarige inwoner van Burgum veroordeeld tot zeven jaar cel voor het uitlokken van brandstichting. De Burgumer heeft in 2018 tot twee keer toe een 34-jarige inwoner van Noordwolde opdracht gegeven de Tesla van advocate Cynthia Grondsma uit Joure in brand te steken.

Faillissement CMS-werf

Een tweede verdachte, een 38-jarige inwoner van Goingarijp, die het Openbaar Ministerie (OM) beschouwde als het brein achter de brandstichtingen, is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De man was indertijd mede-eigenaar van de CMS-werf in Leeuwarden, advocate Grondsma was curator bij het faillissement van de werf. Gedurende de afwikkeling van het faillissement zou de relatie tussen de curator en de eigenaren van de werf steeds grimmiger zijn geworden.

Drie jaar cel en tbs

De brandstichtingen zouden zijn bedoeld om de advocate schrik aan te jagen. De auto’s van de advocate zijn in maart en april 2018 in brand gestoken. De Noordwoldiger werd ervoor opgepakt, hij werd in maart vorig jaar wegens dubbele brandstichting veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man had tot dan toe altijd ontkend. Tijdens een pro forma-zitting bij het gerechtshof legde hij ineens een bekennende verklaring af en wees hij de Burgumer en de Goingarijpster aan als zijn opdrachtgevers.

Voorschot

Hij zou voor de eerste brand met de Burgumer bij de woning van de Goingarijpster zijn geweest – die woonde toen nog in Raard. De Burgumer was alleen naar binnen gegaan en had bij terugkomst de Noordwoldiger een geldbedrag overhandigd, een voorschot voor de eerste brand. De Noordwoldiger had vervolgens de conclusie getrokken dat het geld afkomstig moest zijn van de Goingarijpster.

Geen bewijs voor 'uitlokken’

De rechtbank stelde echter dat de Noordwoldiger niet gezien heeft wie zich in de woning bevond en dat hij ook niet heeft geweten wat zich daar heeft afgespeeld. Er was volgens de rechtbank dan ook geen bewijs dat de Goingarijpster betrokken is geweest bij het 'uitlokken’ van de branden. Dat gold niet voor de Burgumer, de rechtbank achtte bewezen dat hij met de Noordwoldiger naar Joure is geweest om de auto aan te wijzen die in brand moest worden gestoken. Ook de opdracht voor de tweede brand zou door de Burgumer zijn gegeven.

Voorruit woning was geknapt

De rechtbank oordeelde dat ook bewezen kon worden dat de Burgumer de Noordwoldiger heeft betaald voor beide branden, hij kreeg in totaal 3000 euro. De branden werden 's nachts gesticht en leverden volgens de rechtbank een levensgevaarlijke situatie op. De advocate lag met haar kinderen te slapen, Grondsma werd beide keren wakker van het auto-alarm. Bij een van de branden was de voorruit van de woning al geknapt. Het OM eiste twee weken geleden voor beide verdachten zes jaar cel. De rechtbank vond dat de eis, in het geval van de Burgumer, geen recht deed aan de aard en de ernst van de feiten. Dat de branden werden gesticht om een curator te intimideren en angst aan te jagen, noemde de rechtbank “een ontoelaatbare ondermijning van de rechtsstaat”.