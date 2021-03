Man gewond na crash op Kromelle

di 23 maart 2021 08.01 uur

DROGEHAM - Een man is dinsdagochtend gewond geraakt bij eenzijdig ongeval op de Kromelle bij Drogeham. Het slachtoffer kwam uit de richting van Augustinusga en raakte in een bocht naar links van de weg. In de berm werden een aantal bomen geraakt alvorens het voertuig tot stilstand kwam.

Na het ongeval werden politie en ambulance ter plaatse gestuurd. Met de verwondingen van het slachtoffer leek het op eerste gezicht mee te vallen, hij werd per ambulance naar ziekenhuis MCL overgebracht. Het wrak werd door berger Collewijn geborgen.

FOTONIEUWS