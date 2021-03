Afval in brand fietsenstalling busstation

ma 22 maart 2021 22.05 uur

DOKKUM - Maandagavond moest de brandweer van Dokkum in actie komen. Om 21.10 uur werden de brandweermensen gepiept voor een brand in een bijgebouw bij het busstation aan de Stationsweg in Dokkum.

De politie die net eerder dan de brandweer ter plaatse was, trof brandend afval aan in de fietsenstalling van het busstation en heeft de brand met brandblussers gedoofd.

De brandweer heeft voor de zekerheid nog even een straal hogedruk gebruikt. De schade aan de fietsenstalling bleef beperkt.

