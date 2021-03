Echtpaar Bosma-Medemblik 65 jaar getrouwd

ma 22 maart 2021 18.01 uur

BURGUM - Deze maandag was het 65 jaar geleden dat het echtpaar Bosma-Medemblik in het huwelijksbootje stapte. Speciaal voor dit briljanten huwelijk kwam burgemeester Jeroen Gebben langs om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

Het huwelijk is een mozaïek dat je samen maakt. Miljoenen momentjes die bij elkaar een liefdesverhaal vormen. De mozaïek van het echtpaar Bosma-Medemblik bestaat uit 65 briljanten wat een ontzettend grote mijlpaal is.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens het Pinksterfeest in Noardburgum. Mevrouw was daar samen met vriendinnen en meneer speelde als muzikant bij muziekvereniging Bernlef. Het was gelijk raak, ze kregen verkering en na 3 jaar trouwde het echtpaar op 22 maart 1956 in het gemeentehuis in Burgum.

Na een aantal jaren op de Noardermar in Burgum te hebben gewoond verhuisden ze naar de Falkenastraat in Burgum. Daar hebben ze ruim 53 jaar gewoond. Met veel plezier wonen ze nu alweer een aantal jaren op de Markt in Burgum. Het echtpaar kreeg 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Inmiddels heeft het echtpaar 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Een groot verdriet is het echtpaar overkomen toen hun oudste dochter overleed op 45-jarige leeftijd.

Meneer is zijn werkzame leven begonnen als boerenarbeider, daarna heeft hij nog een aantal jaren aan het spoor gewerkt in Amsterdam en toen kreeg hij een baan in de buurt. Bij de Condens is meneer 32 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Mevrouw zorgde thuis voor de huishouding en stond altijd klaar voor haar gezin. De dochter gaf aan dat het vroeger thuis altijd gezellig was. Vrienden en vriendinnen waren altijd welkom. De kinderen komen nog altijd graag thuis bij heit en mem. Het echtpaar was ook muzikaal, meneer speelde jarenlang bij muziekvereniging Halleluja en mevrouw zong bij het kerkkoor van Pytsje Pebesma.

Toen meneer met de vut ging, heeft het echtpaar nog veel gereisd zowel in Nederland als naar het buitenland. Het echtpaar is sociaal heel erg betrokken, kerkelijk maar ook trouw in contacten naar vrienden en vrienden. De (achter) kleinkinderen ontvangen altijd een verjaardagskaart met een lief verhaaltje.