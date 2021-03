Dokkum breidt uit met luxe boothuizen

ma 22 maart 2021 15.06 uur

DOKKUM - In Dokkum start binnenkort de realisatie van 32 luxe boothuizen op industrieterrein Betterwird aan de rand van Dokkum. Initiatiefnemer Dok74 Vastgoed noemt het dé watersportlocatie van Noardeast-Fryslân en een kans voor Dokkum als vestingstad van het wad.

32 luxe boothuizen

Er worden aan de rand van Dokkum in totaal 32 luxe boothuizen met aangrenzende units van in totaal 88 m² gerealiseerd. Watersportliefhebbers kunnen hun bootspullen veilig en droog opslaan en tevens de auto binnen parkeren. Ook voor onderhoud van de boten zijn de ruimtes geschikt.

Naast de 32 boothuizen worden twee bedrijfsruimtes van 360 m² en een van 510 m² met mogelijkheid voor een showroom nabij het water gerealiseerd. Op het terrein komen verder nog een aantal parkeerplekken, insteekhavens en een boothelling.

Het ontwerp van de boothuizen is in handen van Adema Architecten. Gebaseerd op de originele boothuizen in Friesland is een hedendaags ontwerp gemaakt. De ligging op het industrieterrein biedt ruime mogelijkheden voor de watersportliefhebbers.

Over bakboord ben je vanuit het boothuis via de Dokkumer Ee binnen enkele minuten in de historische binnenstad van Dokkum, van waaruit je de route makkelijk vervolgt naar het Lauwersmeergebied en de Waddeneilanden. Over stuurboord vaar je via dezelfde Dokkumer Ee over de Elfstedenroute richting Leeuwarden om daarna door te varen naar het Friese Meren gebied.

De prijzen vanaf € 119.950, - excl. BTW vrij op naam. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Makelaardij Roos.

