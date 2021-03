Vrouw (44) spuugt en steelt veel parfum

ma 22 maart 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - In een periode dat het naar eigen zeggen niet goed met haar ging, stal een inwoonster van Houtigehage (44) tot twee keer toe een behoorlijke hoeveelheid parfum bij het Kruidvat in Drachten. Maandag kreeg de vrouw van de politierechter een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk.

"In een slechte tijd"

In ruim twee weken tijd, op 9 en 24 februari vorig jaar, had de verdachte bijna 20 flesjes parfum van alleen maar verschillende merken gestolen bij het Kruidvat. De vrouw had weinig geld en ze zat in "een slechte tijd" in haar leven, vertelde ze de politierechter.

Scooter klemgereden

In april vorig jaar had ze een jongeman in het gezicht gespuugd. Ook had ze de scooter van de man omgeduwd. Ze zei dat ze al een tijdlang door hem werd bedreigd. Toen ze hem in Drachten zag rijden, had ze hem klemgereden en op zijn gedrag aangesproken. Tijdens dat "gesprek" had ze de man in zijn gezicht gespuugd.

Zenuwachtig

De vrouw beloofde beterschap. Ze had de nacht voor de zitting niet geslapen, zo zenuwachtig was ze. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik hier zit, u ziet mij hier nooit weer", beloofde ze. De officier van justitie adviseerde haar om een volgende keer als ze bedreigd wordt naar de politie stappen en niet zelf het heft in handen te nemen.