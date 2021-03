Dakloze man steelt telefoon van krantenbezorgster

vr 26 februari 2021 17.20 uur

LEEUWARDEN - Een dakloze man die op 11 juli vorig jaar in de vroege ochtend in De Westereen uit de auto van een krantenbezorgster een telefoon en een zogeheten DAB-ontvanger heeft gestolen is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De bezorgster had haar auto even onafgesloten achtergelaten, toen ze terugkwam, waren de spullen verdwenen.

Diefstal stroomkabel

De vrouw had al een man zenuwachtig heen en weer zien lopen. Toen ze dat aan haar vriend vertelde, bedacht deze dat het weleens om de verdachte zou kunnen gaan. De man heeft zich ook schuldig gemaakt aan heling van een gestolen fiets en de diefstal van een stroomkabel van een bouwplaats in Leeuwarden.

Doorgezaagd slot

Zelf zei hij dat hij niet wist dat de fiets van diefstal afkomstig was, anders hij het rijwiel niet meegenomen. Hij had beter moeten weten vond de officier van justitie: de fiets had een doorgezaagd slot. Het stelen van de spullen van de krantenbezorgster noemde de officier “een ontzettend flauwe diefstal”.

Nieuw rijbewijs

De krantenbezorgster diende een schadevergoeding in, haar rijbewijs zat in het telefoonhoesje. De telefoon heeft ze teruggekregen, het rijbewijs zat er niet meer bij. De rechter oordeelde dat de verdachte de kosten van het aanvragen van een nieuw rijbewijs – ruim 57 euro – moet betalen. Overeenkomstig de eis veroordeelde de rechter de verdachte tot een werkstraf van 50 uur.