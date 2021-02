Mensen zoeken gezelligheid in Dokkum

zo 21 februari 2021 17.00 uur

DOKKUM - De eerste 'lentedag' is dit jaar op zondag 21 februari. Terwijl er vorige week werd geschaatst op de grachten in Dokkum kwamen nu honderden mensen genieten van de lentezon. Het werd bijna 16 graden Celsius en dankzij het zonnetje was het voor velen lekker vertoeven in de binnenstad. Soms hoorde je fietsers wel luidop zeggen dat ze het 'te druk' vonden. Zij sloegen een versnapering over.

Op diverse plaatsen werden ijsjes, drankjes en hapjes verkocht waaronder zelfs nog een koek-en-zopie die als enige nog deed denken aan de inmiddels verdwenen winter.

