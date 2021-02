Schoenenactie in Drachten als condoleance

zo 21 februari 2021 16.59 uur

DRACHTEN - Honderden schoenen werd zondag bij het gemeentehuis in Drachten geplaatst. De schoenen-actie is een initiatief van de dames Klazien de Jong en Regina Bijlsma. Mensen werden opgeroepen om schoenen langs te brengen om ze uit te stallen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer mensen het moeilijk gekregen. De actie was een zwijgzame actie in stilte zodat mensen toch een stem konden laten horen op vreedzame wijze. De actie stond op deze wijze stil bij de vele getroffen groepen mensen door de crisis. De schoenen werden door mensen afgedragen aan die mensen die het 'niet meer konden dragen' vanwege de gevolgen van de crisis. Bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn, depressief worden, failliet gaan of psychische nood hebben.

De actie was een symbolische condoleance waarbij de schoenen in stilte werden gebracht.

