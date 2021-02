Snelle coureurs raken zonder rijbewijs

zo 21 februari 2021 16.44 uur

DRACHTEN - Twee snelle automobilisten moesten zaterdag hun rijbewijs bij de politie inleveren. Ze reden 106 en 121 km/u door Drachten terwijl de maximum snelheid 50 km/u was. De beginnend bestuurders werden staande gehouden en hun rijbewijs werd ingevorderd.

De politie was met de lasergun gaan controleren omdat er veel klachten zijn over snel autoverkeer op de Noorder- en Zuiderhogeweg. In totaal werden zeven automobilisten betrapt op snel rijden. Vijf andere automobilisten reden tussen de 30 en 44 km/u te hard.