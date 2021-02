Politie eindigt feestje in garagebox

zo 21 februari 2021 10.50 uur

DRACHTEN - Een feestje in een garagebox is zaterdagavond door de politie beëindigd. Dat gebeurde omstreeks 23.30 uur aan de Drift in Drachten.

De politie had diverse meldingen over het feestje ontvangen. Alle aanwezigen zijn op de bon geslingerd vanwege de coronaregels. Het is onbekend om hoeveel personen het ging.