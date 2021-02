Dronken bestuurder ramt drie geparkeerde auto's

zo 21 februari 2021 08.30 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag heeft even na middernacht een dronken bestuurder een ongeval veroorzaakt. De man ramde drie auto's die langs de weg geparkeerd stonden. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

De auto's stonden geparkeerd op de Vogelzang in Drachten. Door de klap waren de auto's aan aantal meter verplaatst. Vermoedelijk reed de man aanzienlijk te hard. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. Daar moest hij blazen voor een ademanalyse. Het resultaat daarvan is op dit moment niet bekend.

Een berger is ter plaatse gekomen om twee van de in totaal vier betrokken voertuigen mee te nemen. Zondag nog een derde worden opgehaald. Het laatste voertuig had alleen een scheve trekhaak. De auto van de bestuurder en de auto die als eerst geraakt is zijn total loss.

