Bestuurder van scooter getrokken na achtervolging

zo 21 februari 2021 07.30 uur

DRACHTEN - Na een achtervolging heeft de politie van Drachten zaterdagochtend om 3.00 een scooterrijder aangehouden. Even leek het er op dat de bestuurder kon ontkomen nadat een politieauto zich had vastgereden in het gras. Een toegesnelde andere eenheid schoot te hulp en kon de de man klemrijden. Zij trokken aan De Ring de verdachte van zijn scooter.

De scooterrijder kan een hele rits aan bekeuringen thuis verwachten. Agenten zagen hem rijden op de Noorderdwarsvaart. Daar reed hij zonder helm met zijn telefoon in zijn hand terwijl hij de avondklok negeerde. Hij negeerde vervolgens ook het stopteken, waarna hij er vandoor ging. Na zijn aanhouding bleek dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Op het bureau weigerde hij een bloedproef, wat zal resulteren in een maximale straf voor rijden onder invloed.

Als klap op de vuurpijl bleek de scooter niet verzekerd. De kentekenplaten die op de scooter zaten bleken vals te zijn. Nadat de verdachte was meegenomen naar het bureau heeft een berger de andere politieauto losgetrokken uit het gras.