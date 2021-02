Brand in sloopwoning in Drachten

za 20 februari 2021 17.10 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is zaterdag om 16.00 uur gealarmeerd voor een brand in een sloopwoning aan de Geelgorsstraat. Buurtbewoners roken een brandende lucht en gingen op onderzoek uit. Er was sprake van brand in de sloopwoning.

De brandweer van Drachten heeft een binnenaanval gedaan en de brand geblust. Mogelijk is de brand ontstaan door brandstichting. Achter de woning werd door de politie een gat in de muur ontdekt.

FOTONIEUWS