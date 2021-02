Deel afdelingen Berchhiem uit quarantaine

za 20 februari 2021 12.09 uur

BURGUM - Een deel van de zorgafdelingen van Berchhiem in Burgum zijn uit quarantaine gehaald. Dat meldt de Kwadrantgroep. Het gaat in de Oranjestins om de afdelingen Edelweiss, Fresia, Anjer en Bûterblom. Voor Berchhiem zijn het de afdelingen Jister en Oleander. Ze zijn allemaal coronavrij. De maatregelen kunnen daarom worden versoepeld. Per bewoner is vanaf zaterdag dagelijks één bezoeker welkom.

Helaas kan de regeling voor cluster 1 en 't Hofje niet versoepeld worden. Zo meldt Kwadrantgroep. "De afdelingen zijn niet coronavrij en tests van deze week leverden nog 1 positieve uitslag op. De afdelingen blijven daarom gesloten. In de loop van volgende week worden bewoners opnieuw getest."