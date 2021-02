Veel rookontwikkeling bij schoorsteenbrand

za 20 februari 2021 11.50 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost en de hoogwerker van Dokkum werden zaterdagochtend opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Jeltingalaan in Buitenpost.

Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de schoorsteen. De brandweer heeft in de woning de kachel geleegd. Via de hoogwerker werd geprobeerd de schoorsteen te vegen met een ramoneur, dit ging gepaard met veel rookontwikkeling.

Op een gegeven moment sloegen de vlammen uit de schoorsteen. De brandweer heeft met een hogedrukstraal geprobeerd om via de hoogwerker de brand te blussen. Het duurde even voordat de brand onder controle was.

Tijdens de brandweerinzet was de Jeltingalaan afgesloten voor het autoverkeer.

