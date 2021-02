Vrachtwagen in vuur en vlam in Drachten

do 18 februari 2021 09.00 uur

DRACHTEN - Een vrachtwagen is donderdag in brand gevlogen bij Riviera Product decorations aan de Ampèrelaan in Drachten. De brandweer werd om 8.49 uur opgeroepen voor de brand. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

Omdat het voertuig met oplegger dicht tegen het pand stond, werd gelijk 'middel brand' gegeven waardoor er meerdere brandweervoertuigen werden opgeroepen. De brandweer heeft de brand weten te blussen. Naast de vrachtwagen liep het pand ook flinke schade op door de brand. In de oplegger zat geen lading meer, er raakte verder niemand gewond.

