Dokkumer (24) fraudeert voor 240.000 euro

wo 17 februari 2021 10.11 uur

DOKKUM - De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige ondernemer uit Dokkum aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst.

Het vermoeden bij de FIOD is dat hij omzetbelasting terugvroeg bij de fiscus waarbij hij gebruik maakte van vervalste facturen. De Nederlandse schatkist is hierdoor benadeeld voor een bedrag van circa 240.000 euro. De FIOD doorzocht de woning van de man en het bedrijfsadres in de gemeente Woerden. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

In verband met deze zaak zou ook een doorzoeking zijn gedaan in een vrachtwagen in een loods aan de Janssenlaan in Drachten.