Oarsprong (voorheen PCBO) verhuist naar Burgum

di 16 februari 2021 13.57 uur

EASTERMAR - Het stafbureau van Oarsprong, de stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel, gaat in de loop van dit jaar verhuizen naar Burgum. Het pand in Eastermar wordt verruild voor een nieuwer en ruimer gebouw naast CBS De Arke.

Bestuursvoorzitter Aldert Hoksbergen is opgetogen over de aankomende verhuizing: "Oarsprong blijft op deze manier midden in het voedingsgebied van de scholen. Het nieuwe gebouw geeft handen en voeten aan onze visie, dat het stafbureau een ontmoetingscentrum voor de teams en de directeuren moet worden. Bovendien is het pand heel ruim; dat biedt kansen voor allerlei samenwerkingsactiviteiten".

Het pand in Burgum is aangekocht door de vereniging die aan Oarsprong is verbonden. Volgens het bestuur wordt hiermee onderstreept dat er een goede en duurzame verbinding is tussen de stichting en de vereniging. Het huidige pand gaat binnenkort in de verkoop.

Naar verwachting is het nieuwe stafbureau na enkele aanpassingen in juni klaar voor gebruik. Als de coronamaatregelen het te zijner tijd toelaten, wordt er een open huis georganiseerd.