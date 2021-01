Slippartij: auto bijna total loss

za 16 januari 2021 22.20 uur

DRACHTEN - Aan de Tussendiepen in Drachten heeft een automobilist zijn voertuig flink beschadigd nadat hij in een slip kwam. Het einde aan de Tussendiepen is een mooie weg om te slippen en daarbij zou het ook misgegaan zijn. Een betonnen bak aan de zijkant van de weg werd geraakt.

Een berger heeft het voertuig weggesleept.

