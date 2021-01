Auto eindigt ondersteboven op hek na ongeval

za 16 januari 2021 03.25 uur

SURHUISTERVEEN - Op De Scheiding is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.45 een auto van de weg geraakt. De automobilist en zijn passagier kwamen ondersteboven terecht op een hek bij van naastgelegen bedrijf. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.

Zowel de bestuurder als de passagier zijn onderzocht in de ter plaatse gekomen ambulance. De passagier kwam met de schrik vrij, maar de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Uit een test van de politie bleek dat hij niet onder invloed was.

Zowel het hek als het voertuig raakte beiden zwaar beschadigd. Bij daglicht zal gekeken worden of er naast het hek ook aanhangers, die op het terrein stonden, beschadigd zijn geraakt. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto op te halen.

