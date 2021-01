Caravan in vuur en vlam in Kollumerzwaag

Publicatie: do 31 december 2020 20.39 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de kruising op de Foarwei bij Van Seggeren in Kollumerzwaag werd op Oudejaarsdag omstreeks 20.00 uur een caravan in brand gezet. Ten tijde van de brand was er een feestsfeer onder de aanwezigen waarbij vuurwerk werd afgestoken.

De brandweer werd om 20.04 uur opgeroepen voor de brand. De brandweerlieden hebben gewacht op meerdere eenheden van de politie. Omdat er veel met vuurwerk naar de brandhaard werd gegooid, moest er gewacht worden op meerdere eenheden van de politie. De brandweer heeft uiteindelijk de brand geblust.

