'Kerstbal als Molotovcocktail leidde tot schuurbrand'

Publicatie: vr 18 december 2020 20.40 uur

OPEINDE - GRONINGEN (ADP) - Een 45-jarige geboren Smallingerlander moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor brandstichting en een poging daartoe in juli 2018 in Opende geen straf of een maatregel opgelegd krijgen. De officier van justitie vindt bewezen dat de man, die eerder in Opende woonde, niet strafbaar gesteld kan worden voor zijn daad. Ontslag van rechtsvervolging zou dan moeten volgen.



Door: Karin Smalbil

Molotovkerstbal

De man gooide op 1 juli 2018 een kerstbal, gevuld met benzine en een lap stof tegen de schuur van zijn toenmalige buurman aan de Drachtsterweg in Opende. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te blussen. Op en rond het terrein van de schuur werden kerstballen aangetroffen die naar benzine roken.

Ramen rondom af-gekit

Zes dagen later bleef het bij een poging tot brandstichting. De man werd met zijn Molotov-kerstballen gezien door getuigen. Gealarmeerde politie nam daarop een kijkje in de naastgelegen woning van de man. Die bleek zich te hebben opgesloten in zijn fort. Hij had zijn ramen en kozijnen dicht-gekit . "Ik word vergiftigd door buren. Zelfs mijn kat wil niet meer bij me zijn", had hij gezegd.

Jerrycan benzine

Agenten roken in de sterk vervuilde woning een benzinelucht. Meerdere kerstballen lagen door de woning verspreid. Ook stond er in de bijkeuken een jerrycan met benzine. De 45-jarige kerstbalgooier werd daarop uit zijn huis gehaald en in een GGZ-instelling geplaatst.

Tegen de rechters zei hij dat hij meerdere keren de politie had gebeld over de plannen die zijn buren met hem zouden hebben. "Wat ik deed was een schreeuw om hulp. En het domste wat ik ooit gedaan heb."

Vergiftigd door buren

Een tijdlang ging het goed met de man, tot hij zijn medicijnen liet staan. Vanaf dat moment meende hij stellig dat hij werd vergiftigd door zijn buren. Ook nu hij begeleid woont heeft hij nog steeds die - onterechte - overtuiging. "Maar hier zit het wel goed. Hier vergiftigen ze me niet", stelde hij.

Van een fascinatie voor brand is volgens de officier bij de man geen sprake. Bovendien is waar hij nu woont voldoende kader om hem en zijn stoornis in te perken. "Hij wist niet wat hij deed. Het feit kan hem daarom niet worden toegerekend", zei de officier.

De uitspraak in deze zaak is op 31 december.