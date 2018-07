Uitslaande brand in schuur in Opeinde

Publicatie: zo 08 juli 2018 09.09 uur

OPEINDE - Aan de Leyensloane in Opeinde ontstond zaterdagnacht brand in een schuur achter een woning. Om 1.44 uur werd de brandweer van Drachten gealarmeerd voor een brand in een schuur. Het betrof al een uitslaande brand bij aankomst van de brand. Het vuur dreigde bovendien over te slaan naar het woonhuis. Daardoor werd tevens de brandweer van Burgum opgeroepen.

De Leyensloane werd door de politie afgesloten om de brandweer de ruimte te geven. De felle brand werd uiteindelijk snel geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Drukke nacht voor brandweer

De brandweer had het zaterdagnacht extreem druk met in totaal vijf branden verspreid over de provincie. Bij alle branden zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

De eerste grote brand was om 23.30 uur aan de Graverij in Akmarijp. Daar was brand ontstaan in het melklokaal van een stal. De brand bleef beperkt tot die stal waar geen dieren in waren.

In Harlingen ontstond een grote brand boven in het dak van restaurant De Twee Broertjes aan de Grote Bredeplaats. Het gebouw liep bovenin, dat wordt bewoond, veel schade op.

In Appelscha was om 3.20 uur een uitslaande brand in eetcafé Oud Duinenzathe. Omdat de brandweer er snel bij was, bleef de brand beperkt tot twee schuren. Het woonhuis bleef gespaard.

In Sint Nicolaasga moest de brandweer in actie komen nadat iemand brand had gesticht in zijn appartement. Die melding kwam net na 4.00 uur.

