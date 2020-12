Burgumer sauna werd de dupe van klacht

Publicatie: vr 11 december 2020 15.30 uur

BURGUM - Een klacht van een collega sauna in Joure is de oorzaak van het verbod op het uitdelen van drankjes en gezonde hapjes in sauna De Leeuwerikhoeve in Burgum. Dat schrijft het Friesch Dagblad. De eigenaar van Wellness & Beauty De Woudfennen vond de werkwijze in Burgum niet eerlijk. Hij dreigde bij de Veiligheidsregio met juridische stappen. Er werd daarop besloten dat De Leeuwerikhoeve teruggefloten werd.

John van Schoonhoven van De Leeuwerikhoeve laat deze site weten: "Wij zijn zeer begaan met onze gasten, de gezondheid van de mens en uiteraard met onze medewerkers. We doen er alles aan om in samenspraak met de veiligheidsraad en de provincie/gemeente op een verantwoorde manier ons vak uit te oefenen en hebben dan ook in goed overleg een weliswaar kostbare, maar gezonde methode gehanteerd."

"Dat sauna gezond is valt al jaren te lezen in wetenschappelijke onderzoeken en dat wordt bekrachtigd door het feit dat we open mogen blijven, een keuze die het RIVM zeker niet per ongeluk heeft gemaakt. Wij kiezen er niet voor om dit uit te buiten en er ook nog eens extra geld mee te verdienen, geven de producten weg als service product, hetgeen natuurlijk enorm negatief is voor het bedrijfsresultaat, bovenop de verliezen die er dit jaar natuurlijk al zijn!"