Dantumadiel lobbyt voor positie kleine gemeenten

Publicatie: vr 11 december 2020 13.32 uur

DAMWâLD - Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel gaat de kleine gemeenten in het Noorden vertegenwoordigen in de kopgroep 'Krachtig 80', de K80. Dit is een platform van tachtig gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. De K80 komt op voor de belangen van de kleinste gemeenten.

"Kleine gemeenten staan dicht bij de inwoners. De lijntjes tussen het gemeentebestuur en de mienskip zijn kort. Dat komt ten goede aan het democratische proces." zegt burgemeester Klaas Agricola. "We willen als K80 zorgen voor een betere (financiële) positie van álle gemeenten. En vooral als kleine gemeenten onze stem laten horen in Den Haag. Er gaat structureel te weinig geld van het Rijk naar gemeenten. Daardoor wordt het steeds moeilijker om onze taken uit te kunnen voeren. Dat moet anders, want uiteindelijk betalen onze inwoners de rekening en is er steeds minder geld voor goede voorzieningen."

Herverdeling Gemeentefonds

Het K80-netwerk is afgelopen zomer ontstaan naar aanleiding van het kabinetsplan om het Gemeentefonds anders over de gemeenten te verdelen. Het meeste geld van de gemeenten komt van dit fonds. Kleine gemeenten (tot 100.000 inwoners) dreigden er veel meer op achteruit te gaan dan de grotere gemeenten. "Van de achttien Friese gemeenten heeft alleen Leeuwarden meer dan 100.000 inwoners. De grote steden zijn veel dichter bevolkt. Het kabinetsplan zou gevolgen kunnen hebben voor ons hele provincie."

Invoering nieuwe verdeling verzet naar 2023

Maandag maakte minister Ollongren (BZK) in een brief bekend dat de nieuwe verdeling later ingaat, in 2023. De besluitvorming over dit onderwerp schuift door naar het volgende kabinet. Dit vanwege de nog lopende gesprekken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van BZK en Financiën over onder andere de financiering van het sociaal domein en de huidige financiën van de gemeenten. Het ministerie weet nog niet hoe de nieuwe verdeling van het gemeentefonds er precies uit moet zien. Het onderzoek ernaar wordt deze kabinetsperiode nog afgerond.

De kopgroep bestaat naast Dantumadiel uit zeven andere gemeenten; Olst-Wijhe, Rozendaal, Beesel, Alphen-Chaam, Enkhuizen, Renswoude, Hilvarenbeek en Nederweert. Het initiatief komt van de Noord-Limburgse gemeente Beesel, met burgemeester Bob Vostermans als één van de eerste kartrekkers.