Marumer rijdt veel te hard over Mounleane

Publicatie: vr 11 december 2020 11.25 uur

URETERP - Een 23-jarige automobilist uit Marum is donderdagmiddag door de politie op de bon geslingerd. De man reed omstreeks 16.30 uur met zo' 100 km/u over de Mounleane in Ureterp. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 60 km/u.

De bestuurder is door de politie staande gehouden. De gecorrigeerde snelheid betrof 96 km/u. Er is proces-verbaal opgemaakt.