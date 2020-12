Man (37) steelt vier pakken Red Bull

Publicatie: vr 11 december 2020 10.06 uur

DRACHTEN - Een 37-jarige man uit Oosterwolde is donderdagmiddag door de politie aangehouden voor winkeldiefstal. De man had omstreeks 14.45 uur 4 pakken Red Bull gestolen uit een winkel aan de Oudeweg in Drachten.

De man werd betrapt en hij is overgedragen aan de politie. Er is proces-verbaal opgemaakt. Ook kreeg de man een winkelverbod.