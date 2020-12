Autoâ€™s besmeurd met hamburgers in straten Kollum

Auto’s besmeurd met hamburgers in straten Kollum

Publicatie: zo 06 december 2020 14.57 uur

KOLLUM - In de nacht van zaterdag op zondag zijn door heel Kollum auto’s besmeurd met hamburgers van de wel bekend keten met die grote M. In meerdere straten werden bewoners verrast toen ze op zondagmorgen de gordijnen openden en zagen dat hun auto besmeurd was met hamburgers en papiertjes.

Onbekenden hebben o.a in de Meerkoetstraat, Gerrit Bleekerstraat, De Anjen, Tjerk Hiddesstraat en de Beatrixstraat de auto’s besmeurd met hamburgers en papiertjes.

