Bodemdaling rondom Anjum vanwege gaswinning

Publicatie: zo 06 december 2020 14.13 uur

ANJUM - De gaswinning (sinds 1987) door de NAM in de omgeving van Anjum zorgt voor een bodemdaling tot naar verwachting maximaal 19 centimeter. De gevolgen zijn het meest merkbaar in lagere delen van het poldergebied ten zuidwesten van Anjum, De Kolken (Noord). Daar is het grootste deel van de daling al gebeurd. Hier is bijvoorbeeld al een verminderde drooglegging in landbouwpercelen merkbaar. Ook komen oevers en kaden soms lager te liggen.

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden nu een gebiedsproces voor. Op 1 december stemden de partijen in met de verkenning hiervan. Het proces moet een oplossing bieden voor de gevolgen van de bodemdaling.

Een vervolgstap is in gesprek gaan met partijen in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om landbouw- en natuurorganisaties. Ook zetten de overheden de gesprekken met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân voort. Daarnaast wordt de relatie met lopende processen in het gebied zoals de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer verkend.

Bij herstelmaatregelen voor de gevolgen van de bodemdaling, kijken de overheden ook naar het toekomstbestendig maken van het gebied voor klimaatverandering. Bijvoorbeeld met maatregelen om de toename van verzilting van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan.