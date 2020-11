Hurdegarypster vrijgesproken van heling mountainbike

LEEUWARDEN - Een 36-jarige inwoner van Hurdegaryp zei maandag tegen de politierechter dat hij dacht dat hij een goed en legaal handeltje had gedaan, toen hij begin dit jaar voor 120 euro op Marktplaats een gebruikte mountainbike op de kop tikte. Dat bleek niet zo te zijn, de fiets was een paar maanden eerder gestolen.

Normale prijs betaald

En dat terwijl de Hurdegarypster een gewaarschuwd man was, hij was al eens voor heling veroordeeld. Hij zei maandag tegen de politierechter dat hij vond dat hij een normale prijs had betaald, de fiets zou nieuw ongeveer 300 of 400 euro hebben gekost. Bovendien had hij het framenummer ingevoerd in een anti-diefstal app. Het rijwiel bleek niet als gestolen geregistreerd te staan.

Bewijs “te wankel”

De officier van justitie kwam tot de conclusie dat het enige bewijs in het dossier de eigen verklaring van de verdachte was. Dat was “te wankel” om tot een veroordeling te komen, concludeerde de officier. Volgens de advocaat had zijn cliënt aan zijn onderzoeksplicht voldaan. De rechter was het daarmee eens en sprak de man vrij.