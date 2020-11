Smallingerland dooft met beleid licht in buitengebied

Publicatie: wo 18 november 2020 20.10 uur

DRACHTEN - Smallingerland bekijkt stap voor stap wat de gevolgen van het weghalen van lichtmasten uit het buitengebied en parken zijn. Een motie van de PvdA-fractie bracht dinsdagavond een uitvoerige discussie op gang over de veiligheid langs fiets- en wandelpaden en op andere plekken als het daar 's nachts pikkedonker blijft. De sociale veiligheid kan in het geding komen, luidde het argument.

Het verwijderen van lantaarnpalen of doven van het licht tijdens de nachtelijke uren mag in het nieuwe lichtplan van de gemeente geen doel op zich worden, oordeelde Angela Visser (PvdA), die de plannen van het college met een motie wilde aanpassen. Dat was niet nodig, want wethouder Marie Le Roy zegde toe dat alle stappen zorgvuldig worden gemonitord en de bewoners bij de plannen worden betrokken. "We doen niet alle lichten in een keer uit. Alleen als het echt mogelijk is, maar ook dan blijven we steeds naar de veiligheid kijken", aldus Le Roy.

Piet Lesterhuis van Groen Links wees op de lichtvervuiling, die als gevolg van het grote aantal lantaarnpalen ontstaat. In Drachten zelf staan op sommige plaatsen de lichtmasten zelfs om de dertig meter, zo hield hij de collega-raadsleden voor. "Het is gunstig dat we op stroomkosten besparen, maar we moeten voorkomen dat mensen in het buitengebied niet meer de fiets maar de auto pakken", waarschuwde hij. Net als andere fracties toonde Lesterhuis zich voorstander van verlichting met sensoren, die pas aangaat als er iemand voorbij komt.

De zogeheten oriëntatieverlichting, die op donkere plekken gebruikt wordt om de weggebruiker houvast te geven, mag niet te snel worden uitgeschakeld, vonden de meeste raadsleden. "De schooljeugd maar ook anderen moeten veilig in het buitengebied kunnen fietsen", waarschuwde CDA-raadslid Minke de Voor-Veenstra.

Het doven van de lichtmasten in parken levert een bijkomstig voordeel op. De jeugd blijft daar 's avonds en 's nachts dan niet hangen. Daarmee is eventuele overlast van de baan, al bestaat de kans die die zicht verplaatst, zo realiseerden de raadsleden zich.