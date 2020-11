Auto in botsing met bestelbus op N355

Publicatie: wo 18 november 2020 16.42 uur

RYPTSJERK - De N355 bij Ryptsjerk is woensdag door de politie afgesloten voor het verkeer in verband met een ongeval. Een auto en een bestelbus kwamen omstreeks 16.14 uur met elkaar in botsing. Het verkeer (richting Leeuwarden) werd tijdens de afzetting omgeleid via de parallelweg.

Bij het ongeval raakt niemand gewond. Na het opnemen van de schade, kon de bestuurder van de bestelbus zijn weg zelfstandig vervolgen. De andere auto moest door een berger worden weggesleept.

