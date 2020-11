Rechter: cokedealer moet auto en geld inleveren

Publicatie: wo 18 november 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (23) die eind augustus vorig jaar in Burgum werd betrapt met ruim 25 gram cocaïne in de auto, is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man is niet alleen zijn telefoon kwijt en het geld – ruim 1100 euro – dat hij bij zich had, de rechter bepaalde ook dat de auto waar de Leeuwarder gebruik van maakte verbeurd moet worden verklaard.

48 berichtjes op telefoon

De Leeuwarder gaf ruiterlijk toe dat hij aan het dealen was. Behalve in Burgum had hij die dag ook in De Westereen en in zijn woonplaats coke afgeleverd. Bij het checken van de telefoon vond de politie 48 berichtjes die direct gerelateerd leken aan de drugsverkoop. De man zei zelf dat hij ongeveer aan tien tot vijftien personen had geleverd.

“Voor het snelle geld”

De politie kreeg de indruk dat hij voor een organisatie werkte, maar dat klopte volgens de Leeuwarder niet. Hij had de coke zelf ingekocht en zelf aan de man gebracht. Hij was volgens eigen zeggen “voor het snelle geld” gegaan. “Ik zag er de ernst niet van in, het was een domme fout”, aldus de verdachte.

Auto kwijt

Bij de politie had hij gezegd dat hij aan het begin van de zomer was begonnen met dealen.

Hij zou de auto waarin hij werd aangehouden niet speciaal hebben gekocht om drugs te dealen. Toch raakte hij het voertuig kwijt. Evenals het geld, waarvan hij zei dat een deel van hemzelf was.