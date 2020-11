Dronken Tilster draait op voor schade na botsing

Publicatie: wo 18 november 2020 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kootstertille (46) die op 2 november vorig jaar in beschonken toestand met zijn auto op een geparkeerde auto knalde, is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van 12 maanden. De man draait ook op voor de schade aan de geparkeerde auto.

Harde knal

Een getuige zag de Tilster al slingerend uit een café komen en zag ook dat hij in de auto stapte. Nadat de man eerst nog tegen een reclame-ijsco was gereden, reed hij weg. Een paar tellen later hoorde de getuige een harde knal. Twee voorbijgangers zagen dat de man in de Mounestrjitte tegen een andere auto aan was gereden.

“Weet niet wat er is gebeurd”

De bestuurder zette de auto in de achteruit en reed weg, zonder zich om de schade te bekommeren. Op aanwijzingen van de getuigen kwam de politie al gauw bij de verdachte terecht. Die had volgens zijn zeggen niets gemerkt van een botsing. “Ik wist niet dat ik een ongeluk heb gehad en ik weet ook niet wat er is gebeurd”, zei de man tegen de politierechter.

Vijf keer teveel gedronken

Hij lag te slapen op de bank toen de politie aan de deur kwam. Volgens de agenten had hij wel gezegd “Oh godver, ik heb tegen een auto aan gezeten”. De ademtest kwam uit op een erg hoog promillage: de Tilster blies 1105 ug/l, meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid. Hij zei dat hij nadat hij thuis was gekomen nog beerenburg had gedronken.

“Een enorme hoeveelheid”

In het kleine halfuur tussen het verlaten van het café en de komst van de politie, kon hij onmogelijk zoveel drank hebben gedronken om het promillage te produceren waar de ademtest op uit was gekomen, concludeerde de rechter. “Dit is een enorme hoeveelheid”, constateerde de rechter. Hij voegde eraan toe dat hij niet geloofde dat de verdachte na het ongeval thuis nog aan de drank had gezeten.

3400 euro schade

De schade aan de andere auto was aanzienlijk: het kostte de eigenaar ruim 3400 euro om het voertuig weer in de oude staat te krijgen. De Tilster was bereid om die kosten op zich te nemen. De man heeft zijn rijbewijs in moeten leveren, na een half jaar kreeg hij het weer terug. De beslissing van de politierechter betekent dat hij het rijbewijs nog eens een half jaar kwijt is.