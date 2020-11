Rol van Friese taal in kinderopvang is beperkt

Publicatie: wo 18 november 2020 14.02 uur

DRACHTEN - De Friese taal krijgt een minder prominente rol in de kinderopvang in Smallingerland dan de FNP-raadsfractie graag had gewild. Een raadsbreed gesteunde motie uit 2018, waarin wordt gevraagd om alle kinderen in hun moedertaal op te vangen, stuit op praktische problemen. Medewerkers hebben het te druk om een Friese taalcursus te volgen vanwege drukte met de wettelijk verplichte uitbreiding van het aantal opvanguren. "Het lukt ons gewoonweg niet", hield Annet Folkersma van kinderopvang Oink! de raadsleden dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel voor.

Op dit moment telt Smallingerland twee vestigingen, die peuters in de Friese taal kunnen opvangen. "Voor zover ik weet zijn er verder niet veel andere locaties waar dat kan", vertelde Ellen Kiers van Kinderopvang Vandaag. De organisaties die de kindopvang regelen, moeten voor het gebruik van de Friese taal een certificeringstraject doorlopen. Folkersma: "Alle medewerkers moeten dan ook de taal actief beheersen en dat is momenteel een probleem. We hebben al een tekort aan mensen. Het werven van nieuw personeel is moeilijk en zeker als je mensen nodig hebt die tweetalig zijn."

Over het belang van tweetalige opvang zijn de Smallingerlandse kinderopvangorgansaties het wel eens. "Jo moatte yn de earste jierren fan in bernelibben goed ynvestearje yn it taalgebrûk en it gebrûk dêrfan ek ferbreedzje. Foar Nederlânsktalige bern is it boppedat in moaie opstap om in twadde taal te learen", vertelde Sytske de Boer van Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), dat ook in Smallingerland actief is.

Kindopvang Oink! wil waar mogelijk de kennis van de Friese taal onder medewerkers versterken. "Zodra we de mogelijkheden hebben, doen we dat". Het Fries wordt ook als 'troosttaal' gebruikt, aldus Annet Folkersma. "Als ze verdrietig zijn, dan praten onze medewerkers in de moedertaal met ze. Dat geeft de kinderen een gevoel van veiligheid." Ook het gegeven dat jonge kinderen snel een tweede taal kunnen leren speelt mee. "Ze zijn gevoelig voor taal. Tweetaligheid is heel goed voor hun ontwikkeling", aldus Ellen Kiers.