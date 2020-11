Olde Borchweg na dikke week weer opengesteld

Publicatie: wo 18 november 2020 13.59 uur

MUNNEKEZIJL - De Olde Borchweg in Munnekezijl is woensdag weer opengesteld voor doorgaand verkeer. De weg is ruim een week lang afgesloten geweest vanwege overtrekkende rook als gevolg van een grote brand.

De brand woedde in de nacht van 9 op 10 november in een aardappelloods. Nadat de brand geblust was, is men nog dagen bezig geweest om alles op te ruimen. Bij deze werkzaamheden kwam veel rook vrij.