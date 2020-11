Coniferenhaag in brand aan Beukenlaan in Dokkum

Publicatie: di 17 november 2020 18.40 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest dinsdagmiddag rond kwart over vijf in actie komen voor een buitenbrand aan de Beukenlaan in Dokkum. Ter plaatse bleek een coniferenhaag in brand te staan, met metershoge vlammen tot gevolg. Buurtbewoners wisten met drie tuinslangen het vuur onder controle te krijgen. De brandweer heeft met een straal hogedruk de brand definitief uitgemaakt.

Uit voorzorg werd de tankautospuit ook voorzien van water uit een brandkraan. Van de coniferenhaag vielen enkele meter ten prooi aan de vlammen.

FOTONIEUWS