Keukenbrand bij verzorgingstehuis in Surhuisterveen

Publicatie: di 17 november 2020 17.43 uur

SURHUISTERVEEN - In een keuken bij verzorgingstehuis Suyderhuys in Surhuisterveen is dinsdag brand uitgebroken. Even na 17.00 werd de brandweer opgeroepen voor een brand op de eerste etage. Vrij snel werd er opgeschaald naar middelbrand. Bij de eerste melding werd nog gedacht dat het om een vals automatisch brandalarm ging, maar er bleek echt sprake te zijn van brand.

De ter plaatse gekomen brandweer had de brand snel onder controle. Daarom hoefde de andere brandweereenheden niet meer ter plaatse te komen. De brand is vermoedelijk ontstaan in een magnetron. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Bewoners van het verzorgingstehuis zijn tijdelijk opgevangen in het restaurant.

