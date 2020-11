Brandweer haalt man uit put

Publicatie: di 17 november 2020 12.57 uur

SURHUIZUM - De vrijwilligers van het brandweerkorps uit Surhuisterveen hebben dinsdag rond het middaguur een man bevrijd uit een put aan de Bartemerwei in Surhuizum. Het slachtoffer was daar bezig met werkzaamheden aan het riool en bezeerde zijn been toen hij beneden was.

Omdat de man niet meer zelfstandig uit de put kon komen werden brandweer en ambulance naar de Bartemerwei gestuurd. De rioolwerker werd redelijk snel uit de put gehaald door de brandweer en overgedragen aan het aanwezige ambulancepersoneel.

