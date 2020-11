Nachtwacht360 wegens succes verlengd

Publicatie: di 17 november 2020 12.44 uur

NES (DONGERADIEL) - Vanaf donderdag 19 november 10.00 uur gaat de Theaterkerk in Nes weer open voor iedereen die de fototentoonstelling Nachtwacht360 nog wil zien. Wegens succes wordt de tentoonstelling verlengd tot en met januari 2021. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.theaterkerknes.nl

De verlenging van de expositie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Sint Anthony Gasthuis. "Zij steunen ons waardoor we mede dankzij hen ook in januari open kunnen blijven. Deze stichting zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en steunt diverse culturele en sociaal-maatschappelijke projecten. Nachtwacht360 past precies in dat plaatje", aldus directeur Anke Bijlsma van Theaterkerk Nes.

Dat de tentoonstelling langer in Nes te zien zal zijn komt goed uit nu de theaterkerk noodgedwongen twee weken dicht moest vanwege corona. Het bezichtigen van de fotografische reproductie van Rembrandts meesterwerk is één van de weinige uitjes die momenteel nog doorgaan. "Mensen worden hier in groepjes van maximaal vijftien personen per keer ontvangen, dus het is geheel coronaproof", vertelt Anke Bijlsma.

Inmiddels zijn meer dan tweeduizend kaarten verkocht. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de maanden november, december en januari. Ook als cadeau voor de feestdagen leuk om te geven. De kaarten zijn te bestellen via de website. "Mocht dat onverhoopt niet lukken dan mogen mensen mij bellen", stelt Anke. Voor de middagen in de kerstvakantie stelt de directeur van de Theaterkerk nog een speciaal arrangement samen voor ouders, pakes of beppes die met hun (klein)kinderen de fototentoonstelling willen bezoeken. Meer informatie hierover volgt later.

De openingstijden van de tentoonstelling Nachtwacht360 zijn van donderdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdagavond tot 20.00 uur.