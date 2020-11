Verdachte: 'Heb mijn familie enorm veel pijn gedaan'

Publicatie: wo 11 november 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - Bij de politie had een 33-jarige inwoner van De Wilp gezegd dat hij dagelijks ‘pilletjes’ gebruikte. “Die krijg ik van kennissen, om de dag goed te beginnen”, zei hij tegen de politierechter. Die pilletjes waren speed. Dat werd in zijn bloed aangetroffen in combinatie met THC, de werkzame stof van hennep, toen hij op 4 april vorig jaar in Drachten in zijn auto staande werd gehouden.

'Familie pijn gedaan'

De THC zat in zijn bloed omdat hij een jointje had gerookt. "Ik heb mijn familie enorm veel pijn gedaan, ze waren teleurgesteld". Hij is vaker betrapt. Sinds de laatste keer dat hij staat hij droog, verzekerde hij de politierechter.

Nog een keer voorkomen

Die laatste keer was niet begin april vorig jaar, eind februari volgend jaar moet hij nog een keer voorkomen, ook voor rijden onder invloed op een latere datum. Voor de zaak van vorig jaar kreeg hij een werkstraf van 25 uur plus 25 uur voorwaardelijk en een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden.