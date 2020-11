Debat over verkoop gemeentehuis niet in achterkamer?

Publicatie: wo 11 november 2020 15.13 uur

KOLLUM - Een debat over de verkoopprocedure van het gemeentehuis in Kollum wordt mogelijk niet in de achterkamertjes gedaan. De gemeenteraad bepaalt donderdagavond of het debat openbaar gevoerd kan worden (of niet).

Het gemeentebestuur wilde de vergadering achter gesloten deuren, om de identiteit van de twee afgevallen gegadigden geheim te houden. Via de media zijn deze namen inmiddels bekend geworden: Het gaat om Kollumer Dictus Boersma en Groninger Wim Bulten. Doordat de namen bekend zijn, is er eigenlijk geen grond meer om de vergadering in het geheim te voeren.

De gemeente Noardeast-Fryslân wil het gemeentehuis voor 1,6 miljoen euro verkopen aan Fotocadeau uit Kollum. Dit zou onderhands gebeuren maar nadat de twee andere gegadigden daar achter kwamen, besloot de gemeente om het gemeentehuis openbaar te verkopen. Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant zouden beide partijen ook meer geld geboden hebben.