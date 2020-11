Cokegebruiker: spijt van dollemansrit door Drachten

Publicatie: wo 11 november 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van Boelenslaan ging er als een haas in zijn auto vandoor, toen hij op 2 maart vorig jaar in Drachten de politie achter zich aan kreeg. Er werden snelheden van 90 tot 130 kilometer per uur bereikt. De officier van justitie noemde het “een dollemansrit”. Zelf zei de verdachte dat hij, nadat hij van de politiewagen het stopteken had gekregen, na zo’n 30 meter was gestopt.

Maten nog in de auto

Volgens de politie had de achtervolging veel langer geduurd. De auto’s gingen over de Noorderdwarsvaart, via de Zwaluwstaart en de Wildzang. Daar sprong de bestuurder uit de auto – zijn maten zaten er nog in – en zette hij het op een lopen. Op de Noorderdwarsvaart bereikten de auto’s een snelheid van 130 kilometer per uur, waar maximaal 50 mag worden gereden.

Cocaïne en alcohol

In de Wildzang is 30 het maximum, daar reed de verdachte 90 kilometer per uur. “Het is gewoon heel fout geweest”, zei de man tegen de politierechter. Hij was onder invloed van cocaïne en alcohol. Hij vond zelf dat hij al “een dikke straf” heeft gehad. Hij kwam in het CBR-traject terecht, die onderzoeken kosten veel geld. Hij is meer dan een jaar zijn rijbewijs kwijt geweest.

“Heel veel geld gekost”

Sinds hij werd aangehouden, heeft hij volgens eigen zeggen geen drank en drugs meer gebruikt. “Ik heb hier wel van geleerd, het heeft me de ogen geopend”, zei hij. “En het heeft me heel veel geld gekost”. De rechter hield een beetje rekening met de gevolgen en de ouderdom van de zaak en veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. Voor het gevaarlijk rijgedrag kreeg de man een boete van 500 euro waarvan de helft voorwaardelijk.