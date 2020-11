Groep jongeren veroorzaakt overlast in Dokkum

Publicatie: ma 09 november 2020 14.13 uur

DOKKUM - Een groep jongeren tussen de 12 en 15 jaar veroorzaakt met regelmaat overlast in Dokkum. Het gaat niet alleen om vernielingen en misbruik maar ook zouden wapens en drugs onderdeel zijn van de overlast. Burgemeester Johannes Kramer deed maandag een oproep op Facebook aan de ouders. "Maar ik doe ook een oproep aan u, als ouder. Blijf in gesprek met uw kind(eren). Weet waar ze zijn, wat ze doen en wat er in hun leven speelt. Want een veilige samenleving maken we samen."

Burgemeester Kramer ziet dat een groep jongeren in Dokkum zich op het verkeerde pad begeeft: "Ik lees de politierapporten, ik zie de filmpjes met vechtpartijen en praat met politie, openbaar ministerie en scholen. Met de harde kern van deze groep heb ik afgelopen weken samen met de politie gesprekken gevoerd. In het bijzijn van hun ouders. Ik heb ze gezegd dat ze zelf de keuze moeten maken: 'Welke kant wil je op met je leven? Kies je voor de criminaliteit? Met alle gevolgen van dien. Of kies je voor jezelf, voor je eigen toekomst? Voor een opleiding met perspectief, voor echte vrienden die om je geven en je niet besodemieteren?'"

