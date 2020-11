Politie vindt explosieve stof, man (50) in ziekenhuis

Publicatie: zo 08 november 2020 18.22 uur

TRIEMEN - De politie heeft een kleine hoeveelheid explosieve stof aangetroffen in een woning aan de Migchelbrinkwei in de Triemen. De politie laat verder weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. De stof is afgevoerd en elders onschadelijk gemaakt. De woning wordt nog niet vrijgegeven.

De politie kwam zondagochtend ter plaatse toen een 50-jarige man gewond was geraakt na een explosie in zijn huis. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en verblijft daar nog altijd. De politie laat weten: "Wij hebben hem nog niet kunnen spreken. Onderzoek moet uitwijzen waarom de man de explosieve stof in huis had en waardoor de explosie is ontstaan."

De woning is in de loop van de avond vrijgegeven.