Man gewond na explosie in huis in Triemen

Publicatie: zo 08 november 2020 13.45 uur

TRIEMEN - De hulpdiensten moesten zondag omstreeks 11.00 uur uitrukken voor een ongeval in een woning aan de Migchelbrinkwei in Triemen. De politie laat weten dat een man mogelijk gewond is geraakt door iets dat explodeerde. Hij raakte gewond aan zijn hand/arm. In de woning explodeerde iets maar het is nog onduidelijk wat dat was.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter kwam met een Mobiel Medisch Team ter plaatse.Het slachtoffer werd met spoed met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is onduidelijk welke stoffen voor de explosie zorgden. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is gealarmeerd om de zaak te onderzoeken. De woning en omgeving is uit voorzorg ontruimd / afgezet in afwachting van de EOD.

