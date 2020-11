Betalen voor parkeren op terrein Achtzaligheden

Publicatie: vr 06 november 2020 11.22 uur

DOKKUM - De parkeerautomaten op het parkeerterrein Achtzaligheden in de binnenstad van Dokkum worden binnenkort weer geactiveerd. De blauwe zone verdwijnt. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân stemde donderdagavond in met de Programmabegroting 2021.

De VVD, FNP en PvdA probeerden een en ander nog te voorkomen met een aanpassing. Ze wensten, via een amendement, dat de helft van het parkeerterrein een blauwe zone blijft. De partijen kregen alleen steun van S!N en daarmee werd het amendement verworpen met 16 stemmen tegen en 12 voor.

De aanleiding van het amendement was de herinrichting van de Markt in Dokkum. Daarbij ging een aantal parkeerplaatsen verloren. Er zouden afspraken met de ondernemersvereniging zijn gemaakt over de blauwe zone op de Achtzaligheden ter compensatie. Deze wordt nu weer omgezet tot betaald parkeren.

De tijdsduur van betaald parkeren in de binnenstad werd deze avond wel uitgebreid via een amendement van de VVD, S!N, FNP, PvdA, ELP-NEF en CDA. Binnenkort kan er maximaal één uur worden geparkeerd. Deze tijdsduur was tot op heden een half uur.