Docent Bienze IJlstra neemt afscheid van WÃ¢ldsang

Docent Bienze IJlstra neemt afscheid van Wâldsang

Publicatie: zo 30 augustus 2020 20.54 uur

BUITENPOST - Bienze IJlstra, dirigent en koperdocent, nam donderdag afscheid van cultuurcentrum de Wâldsang. Na ruim 46 jaar lesgeven, gaat hij met pensioen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Buitenpost werd hij toegesproken en bedankt door bestuursvoorzitter Teije Dijk.

Als 'lyts jonkje' had Bienze al muziekles bij Muziekschool de Wâldsang te Buitenpost. Hij had er les van Tjeerd Brouwer, nestor van de koperblazers en dirigent van Brassband de Wâldsang. Bienze speelde hier ook in, had de muzikale smaak te pakken en ging studeren aan de Muziek Padagogische Academie (MPA) in Leeuwarden. Hier voltooide hij met succes de opleiding HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) en directie. Ook behaalde hij er als eerste in Nederland de acte euphonium B.

Al tijdens zijn vooropleiding gaf Bienze lessen bij de Wâldsang. Daar zagen ze het helemaal met hem zitten. Dan belde directeur Jitze Nicolai weer op, met de vraag of hij even les wilde komen geven. Want er waren veel leerlingen en weinig goede docenten. Geen wonder dat de jonge Bienze er na zijn opleiding al meteen een aanstelling kreeg als koperdocent.

Ondertussen had Bienze als dirigent een aantal Brassbands en Fanfares onder zijn hoede waaronder Brassband Oenkerk A, Brassband de Wâldsang uit Buitenpost en de Fanfare Joost Wiersma uit Jistrum. Hij haalde goede resultaten. Met de Wâldsang werd hij eind jaren '80 meerdere malen eerste in de kampioensdivisie. Later richtte Bienze het Koperensemble van de Wâldsang op, was hij dirigent van Brassband Feanwaldsterwal, Fanfare de Bazuin uit zijn woonplaats Augustinusga en Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen. De laatste tijd was hij ook nog dirigent van Fanfare Wilhelmina uit Leens en nu nog dirigent van Fanfare Oranje te Minnertsga. Naast succesvol koperdocent en dirigent, net zoals zijn broer Bonne trouwens, was Bienze een graag gezien jurylid en inspirator.

Binnen muziekschool de Wâldsang was Bienze jarenlang coördinator van de HaFaBra afdeling. Door bezuinigingen verdween de muziekschool in 2014. De afgelopen zes jaar gaf hij lessen als ZZP-er bij cultuurcentrum de Wâldsang. Naar volle tevredenheid, samen met een aantal jonge collega's. Aan hen kan hij de vele koperactiviteiten met een gerust hart toevertrouwen. Ook op de basisscholen bijvoorbeeld. Want muziekonderwijs voor alle kinderen, plezier beleven aan muziek, dat vindt Bienze belangrijk. Hij sluit niet uit dat hij hier nog wel eens aan mee zal werken.

Maar nu eerst, na 46 jaar jaar docent van duizenden leerlingen te zijn geweest, gaat Bienze met pensioen. Zijn grote baan ligt nu achter hem. Stilzitten gaat hij niet. Als dirigent gaat hij zeker nog wel even verder. Want de passie voor muziek, die blijft.