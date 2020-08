Coronaproof muziekfestijn Anoroc in Drachten

Publicatie: zo 30 augustus 2020 20.49 uur

DRACHTEN -

Op verantwoordelijke wijze werd zaterdag een mini muziekfestijn georganiseerd in Drachten. Dit onder de naam: 'Anoroc- Op Zoek naar Applaus'. Het betrof een initiatief van Geert Jan Kroes en Peter Westerhof. Het podium betrof het skûtsje De Jonge Trijntje en deze lag in de Drachtstervaart. Het publiek zat keurig lang de kant en de artiesten waren: Jorrit Westerhof, Jack Bottleneck, Yung Flippy, Gurbe Douwstra en Iris Kroes.



Na de opening van Geert Jan Kroes was er een openingswoord van burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland gevolgd door de aftrap met Cambuur-trainer Henk de Jong. "Artiesten missen het applaus en het Drachtster publiek hunkert naar een evenement, dat gaan we bij elkaar brengen." aldus Geert Jan Kroes vooraf aan het concert. De toegang van het concert was gratis.

